Лучшие выпускники Орловской области соберутся на Бал медалистов

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловском государственном институте культуры 27 июня пройдет торжественный Бал медалистов. На него приглашены выпускники школ Орла и Орловской области, награжденные медалями «За особые успехи в учении» I степени. В числе почетных гостей – представители региональной власти, преподаватели, наставники и семьи отличников.

Организаторами мероприятия выступают департамент образования региона и институт культуры. Для лучших орловских школьников подготовили праздничную программу. Их поздравят творческие коллективы области, почетные гости и родители. Бал станет ярким финалом учебного года и признанием заслуг талантливых ребят.

Выпускников-медалистов ждут теплые слова напутствий и незабываемая атмосфера праздника. Это событие подчеркивает важность стремления к знаниям и служит примером для будущих поколений орловцев. Успехи школьников показывают, что в регионе растет достойная смена.