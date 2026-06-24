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НовостиОбщество24 июня 2026 8:51

Лучшие выпускники Орловской области соберутся на Бал медалистов

В Орле 27 июня наградят школьников с медалями I степени
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловском государственном институте культуры 27 июня пройдет торжественный Бал медалистов. На него приглашены выпускники школ Орла и Орловской области, награжденные медалями «За особые успехи в учении» I степени. В числе почетных гостей – представители региональной власти, преподаватели, наставники и семьи отличников.

Организаторами мероприятия выступают департамент образования региона и институт культуры. Для лучших орловских школьников подготовили праздничную программу. Их поздравят творческие коллективы области, почетные гости и родители. Бал станет ярким финалом учебного года и признанием заслуг талантливых ребят.

Выпускников-медалистов ждут теплые слова напутствий и незабываемая атмосфера праздника. Это событие подчеркивает важность стремления к знаниям и служит примером для будущих поколений орловцев. Успехи школьников показывают, что в регионе растет достойная смена.