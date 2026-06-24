В Орловской области отремонтируют трассу «Ливны – Навесное» за 155 млн

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Ливенском районе Орловской области в этом году приведут в порядок участок автомобильной дороги «Ливны – Навесное», сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона. Протяженность ремонтируемого участка – 7,26 километра, на работы выделят 155,4 миллиона рублей. Завершить планируют в третьем квартале 2026 года.

Специалисты восстановят размытые и разрушенные участки, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Также отремонтируют две водопропускные трубы, пересечения и примыкания. Приведут в порядок обочины и две остановочные площадки, где установят новые автопавильоны. Для безопасности движения появятся новые дорожные знаки, а разметку нанесут термопластиком.

Орловцы, которые часто ездят по этому направлению, смогут оценить обновленную трассу уже осенью. Ремонт сделает дорогу комфортнее и безопаснее, а также снизит риск аварий на проблемных участках. Подрядчик приступит к работам после подписания всех документов.