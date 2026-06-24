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НовостиОбщество24 июня 2026 6:44

Почти две сотни орловских выпускников сдают ЕГЭ в резервные дни

В Орловской области экзамены продлятся до 25 июня для тех, кто не сдал в основной срок
Елена Зябкина
Фото: департамент образования Орловской области

Фото: департамент образования Орловской области

В Орловской области с 22 по 25 июня проходят резервные дни основного периода ЕГЭ. Их предусмотрели для выпускников, которые по объективным причинам не смогли сдать экзамены в основной день. За первые два дня в регионе испытания прошли по русскому языку, профильной и базовой математике, физике, химии, биологии, истории, географии, обществознанию, литературе, информатике и английскому языку. Всего в резервные дни экзамены будут сдавать более двухсот человек.

С 24 по 25 июня планируют сдать экзамены 179 орловских выпускников. Для них организовали шесть пунктов на базе школ и три пункта на дому – для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Все аудитории оборудованы рамками металлодетекторов, подавителями сигналов сотовой связи и системами видеонаблюдения в режиме офлайн и онлайн.

За объективностью следят десять общественных наблюдателей, из них девять – родители выпускников. Еще восемь человек в ситуационно-информационном центре региона мониторят ход экзаменов в каждой аудитории. Официально узнать результаты участники смогут не позднее 2 июля.