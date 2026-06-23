Число орловских подростков в группе риска снизилось на 60%

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области подвели итоги социально-психологического тестирования среди учащихся. В минувшем учебном году анкеты заполнили более 37 тысяч детей из 342 образовательных организаций – школ, колледжей и вузов. В группу риска вошли 380 обучающихся, что на 60 процентов меньше, чем годом ранее. Губернатор Андрей Клычков отметил, что статистика свидетельствует о меньшем уровне распространения наркомании в регионе по сравнению с федеральными показателями.

Результаты тестирования использовали для профилактической работы. В школах провели педсоветы и советы профилактики, разработали планы психолого-педагогического сопровождения. Для ребят из группы риска организовали дополнительные мероприятия с привлечением наркологов: лекции, показ фильмов и раздачу буклетов. Почти 90 процентов таких детей посещают кружки, секции и вовлечены в общественную деятельность.

Провели работу и с родителями – консультации, собрания и беседы о воспитании и безопасности. На заседании антинаркотической комиссии также обсудили меры по реабилитации и ресоциализации тех, кто уже употребляет наркотики. Власти намерены продолжать профилактику и укреплять межведомственное взаимодействие.