ФК «Орел» разгромил тульский «Арсенал»

Фото: соцсети ФК "Орел"

Орловский футбольный клуб встретился со второй командой тульского «Арсенала» на домашнем поле в рамках 13-го тура Второй Лиги Б.

Орловцы без труда разобрались с соседями. И все же хозяевам поля удалось распечатать ворота гостей лишь по истечении получаса игры. Гол забил полузащитник «орлов» Эмрах Набатов. В конце первой половины игры отличился молодой нападающий орловской команды Артем Ошкин – точным ударом в правый нижний угол ворот.

Второй тайм оказался более насыщенным – на два мяча в ворота «Арсенала», оформленных Борисовым и Бугаенко, туляки ответили голом престижа на 84-й минуте. Забил 20-летний форвард команды гостей Дмитрий Гусаров.

В итоге 4:1 в пользу орловцев.

В настоящее время орловская команда находится на девятом месте в турнирной таблице после 13 сыгранных матчей. Следующую игру ФК «Орел» проведет 27 июня в Пензе, где сразится с местным «Зенитом».