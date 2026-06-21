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НовостиПроисшествия21 июня 2026 13:26

Орловца подозревают в мошенничестве при получении выплат

Мужчина потратил деньги, полученные на развитие бизнеса по ремонту машин
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат.

Подозреваемый получил государственную социальную помощь на бизнес по ремонту автомобилей. С орловцем был заключен социальный контракт, по нему подозреваемый получил 350 тысяч рублей. В бизнес-плане мужчина указал, что пустит деньги на оборудование для ремонта и покраски машин, но потратил средства не по назначению.

- Гражданин предоставил недостоверные чеки о покупке оборудования и отчитался о выполнении бизнес плана, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.