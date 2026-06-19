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НовостиОбщество19 июня 2026 14:03

Восемь орловских выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по профильной математике

Отличные базовые знания продемонстрировали 742 школьника
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

В Орловской области восемь выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по профильной математике. Об этом рассказали в правительстве региона.

Лучший результат показали два ученика школы № 35 города Орла и по одному выпускнику школы № 27 города Орла, лицея № 22 города Орла, гимназии города Ливны, гимназии № 1 ОГУ имени Тургенева, гимназии ОГУ имени Тургенева города Мценска и школы Леонардо.

- Базовые знания по математике продемонстрировали на «отлично» 742 выпускника региона, - отметили в правительстве Орловской области.

На данный момент в регионе зафиксировано 38 стобалльных результатов.