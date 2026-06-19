Орловский Роспотребнадзор составил «черный писок» пляжей региона

Фото из архива КП

В Орловской области Роспотребнадзор провел проверку мест массового отдыха. При этом исследования показали несоответствие воды у некоторых пляжей требованиям гигиенических нормативов.

По данным управления Роспотребнадзора по Орловской области, в черный список попали официальные пляжи на следующих водоемах:

- река Ока в районе ЦПКиО в Орле,

- озеро «Светлая Жизнь» в Орле

- пруд деревни Ловчиково Глазуновского района,

- пруд «Сахарный» деревни Гавриловская Орловского района,

- Неручанское водохранилище Свердловского района в деревне Ваильевка,

- река Липовец в деревне Юдинка Покровского района,

- река Мох в поселке Шаблыкино,

- пруд «Андриабуж» в Орловском районе,

- пруд поселка Зеленый шум,

- пляж поселка Звезда Хотынецкого района.

Уточняется, что юридическим лицам, ответственным за эксплуатацию пляжей, предписано принять меры.

- Направлены предписания «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», - сообщают в управлении.