Орловский Роспотребнадзор составил «черный писок» пляжей региона

В Орловской области Роспотребнадзор провел проверку мест массового отдыха. При этом исследования показали несоответствие воды у некоторых пляжей требованиям гигиенических нормативов.
По данным управления Роспотребнадзора по Орловской области, в черный список попали официальные пляжи на следующих водоемах:
- река Ока в районе ЦПКиО в Орле,
- озеро «Светлая Жизнь» в Орле
- пруд деревни Ловчиково Глазуновского района,
- пруд «Сахарный» деревни Гавриловская Орловского района,
- Неручанское водохранилище Свердловского района в деревне Ваильевка,
- река Липовец в деревне Юдинка Покровского района,
- река Мох в поселке Шаблыкино,
- пруд «Андриабуж» в Орловском районе,
- пруд поселка Зеленый шум,
- пляж поселка Звезда Хотынецкого района.
Уточняется, что юридическим лицам, ответственным за эксплуатацию пляжей, предписано принять меры.
- Направлены предписания «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», - сообщают в управлении.