Судебным приставам пришлось насильно доставить в больницу орловца, больного туберкулезом

Фото УФССП России по Орловской области

Орловца, отказавшегося лечиться от туберкулеза, принудительно госпитализировали. Исполнительное производство в отношении мужчины находилось в отделении судебных приставов по Урицкому, Сосковскому и Шаблыкинскому районам.

- По решению суда мужчина подлежал обязательной госпитализации в Орловский противотуберкулезный диспансер для обследования и лечения в условиях стационара, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Орловец отказывался от медицинской помощи и скрывался от сотрудников медучреждения. При этом его состояние представляло угрозу заражения для окружающих.

Медицинская организация обратилась в суд для принудительной госпитализации. Суд удовлетворил ее заявление, после чего исполнительный лист поступил в службу судебных приставов. Сотрудники ведомства разыскали мужчину и принудительно доставили его в медицинское учреждение.