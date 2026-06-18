В Орле запустили «горячую линию» для жителей, пострадавших в результате атак БПЛА

В Орле начала работу «горячая линия» для тех, кто пострадал при атаках беспилотников. Об этом рассказали в правительстве региона.

Жители могут задать интересующие их вопросы по телефону: 8 (4862) 49-29-92. Контактное лицо - Анастасия Васильевна Ровенская.

«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

- Специалисты будут консультировать граждан по вопросам, связанным с оценкой ущерба, получения компенсации, производства аварийно-восстановительных работ, - пояснили в правительстве Орловской области.