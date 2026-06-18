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НовостиПроисшествия18 июня 2026 6:01

Житель Орловской области пойдет под суд за оправдание терроризма

Мужчина разместил в интернете сообщение в поддержку террористической деятельности
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в публичном оправдании терроризма.

- По версии следствия, в июне 2024 года обвиняемый разместил в сети «Интернет» сообщение, содержащее оправдание терроризма, - сообщает прокуратура Орловской области.

Мужчина высказал одобрение террористической деятельности и признал идеологию и практику терроризма правильными.

Уголовное дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.