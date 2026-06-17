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НовостиПроисшествия17 июня 2026 13:01

Орловчанка заметила в подъезде чужую детскую коляску и решила, что ей она нужнее

Женщина стала фигурантом уголовного дела о краже
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Ливнах неизвестный украл детскую коляску. Владелец устройства заявил о происшествии в полицию. Он рассказал, что коляска стоимостью около 8 тысяч рублей пропала из подъезда дома, где хранилась под лестницей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, на чужую вещь польстилась 42-летняя орловчанка.

- Женщина в вечернее время проходила мимо и заметила оставленное в подъезде без присмотра имущество, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденную коляску обнаружили у женщины дома.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.