Орловчанка заметила в подъезде чужую детскую коляску и решила, что ей она нужнее

Фото из архива КП

В Ливнах неизвестный украл детскую коляску. Владелец устройства заявил о происшествии в полицию. Он рассказал, что коляска стоимостью около 8 тысяч рублей пропала из подъезда дома, где хранилась под лестницей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, на чужую вещь польстилась 42-летняя орловчанка.

- Женщина в вечернее время проходила мимо и заметила оставленное в подъезде без присмотра имущество, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденную коляску обнаружили у женщины дома.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.