Руководителя орловской фирмы подозревают в сокрытии средств от уплаты налогов

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, занимающейся оптовой торговлей. Женщину подозревают в сокрытии денежных средств организации от уплаты налогов.

Руководитель организации с 10 июня по 17 октября 2025 года была в курсе того, что расходные операции по счетам фирмы приостановлены из-за задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Тем не менее, она скрывала средства от взыскания.

- Она организовала расчеты с контрагентами общества на общую сумму свыше 3 млн 700 тысяч рублей, используя счета иных лиц, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов региональных УМВД России и УФНС России.