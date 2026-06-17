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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:05

Руководителя орловской фирмы подозревают в сокрытии средств от уплаты налогов

Женщина использовала для получения денег счета других лиц
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, занимающейся оптовой торговлей. Женщину подозревают в сокрытии денежных средств организации от уплаты налогов.

Руководитель организации с 10 июня по 17 октября 2025 года была в курсе того, что расходные операции по счетам фирмы приостановлены из-за задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Тем не менее, она скрывала средства от взыскания.

- Она организовала расчеты с контрагентами общества на общую сумму свыше 3 млн 700 тысяч рублей, используя счета иных лиц, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов региональных УМВД России и УФНС России.