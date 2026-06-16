В Орловской области ООО «Ливны сахар» оштрафовали за загрязнение реки Сосна

Фото из архива КП

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по информации из СМИ о нарушении законодательства об охране и использовании водных объектов.

Как выяснилось, ООО «Ливны сахар» было предоставлено право пользования рекой Сосна при условии соблюдения нормативов качества окружающей среды. Но фирма не позаботилась об установке очистных сооружений.

- Система водоотведения предприятия очистными сооружениями для очистки производственных сточных вод перед сбросом в реку оснащена не была, - сообщает Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Экспертизы показали, что в сбрасываемых предприятием стоках в месте их выпуска в реку превышены допустимые нормативы.

Прокуратура вынесла постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении ООО «Ливны сахар». Фирма оштрафована на 230 тысяч рублей.

Кроме того, надзорное ведомство через суд обязало предприятие

оснастить систему водоотведения очистными сооружениями.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в вышестоящий суд. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение Ливенского районного суда без изменения.