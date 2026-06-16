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НовостиОбщество16 июня 2026 14:04

В Орловской области ООО «Ливны сахар» оштрафовали за загрязнение реки Сосна

Прокуратура через суд обязала предприятие установить очистные сооружения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по информации из СМИ о нарушении законодательства об охране и использовании водных объектов.

Как выяснилось, ООО «Ливны сахар» было предоставлено право пользования рекой Сосна при условии соблюдения нормативов качества окружающей среды. Но фирма не позаботилась об установке очистных сооружений.

- Система водоотведения предприятия очистными сооружениями для очистки производственных сточных вод перед сбросом в реку оснащена не была, - сообщает Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Экспертизы показали, что в сбрасываемых предприятием стоках в месте их выпуска в реку превышены допустимые нормативы.

Прокуратура вынесла постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении ООО «Ливны сахар». Фирма оштрафована на 230 тысяч рублей.

Кроме того, надзорное ведомство через суд обязало предприятие

оснастить систему водоотведения очистными сооружениями.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в вышестоящий суд. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение Ливенского районного суда без изменения.