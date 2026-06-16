В Орле в 2027 году отремонтируют 18 дворов многоэтажек

Фото администрации города Орла

В 2027 году в Орле по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется капитальный ремонт 18 дворов. Об этом рассказали в администрации города.

В основной список вошли дворы многоэтажек по следующим адресам:

- Раздольная, 41А, 41Б, 43А;

- Андрианова, 1;

- Левый берег Оки, 51;

- Металлургов, 10, 16, 18, 20, 22;

- Октябрьская: 47Б, 49, 209;

- Фомина, 1;

- Полесская, 12, 16;

- Раздольная 68Б;

- пер. Воскресенский, 13А.

Кроме того, члены общественной комиссии проголосовали за создание резервного перечня территорий. Они также могут быть благоустроены в следующем году, если удастся сэкономить при разработке проектной документации или проведении электронного аукциона.

- В этот список вошли адреса: ул. Раздольная, 53; ул. Льва Толстого, 2А, - рассказали в администрации города Орла.

Напомним, в 2026 году в Орле планируется обновить 21 двор.