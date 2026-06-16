В Орле отремонтировали более 3 тысяч квадратных метров асфальта за неделю

Фото администрации города Орла

В Орле за прошедшую неделю проведен ямочный ремонт 3,1 тысячи квадратных метров дорог. Об этом сообщает администрация города.

Работы были выполнены на проблемных участках улиц Разведчика Воробьева,

Грузовой, Ляшко, Пушкина, Латышских Стрелков, Молдавской, Комсомольской, Генерала Ковалева, Половецкой, Маяковского, а также проезда от переулка Трамвайного до улицы Старо-Московской и Южного переулка.

- На этой неделе дорожники продолжат латочный ремонт с применением горячего асфальтобетона, - отметили в пресс-службе администрации города Орла.

Специалисты «Спецавтобазы» будут работать на улицах Маяковского, Гагарина, Черниговской. Кроме того, продолжится ремонт в Трамвайном переулке и на Половецкой улице.