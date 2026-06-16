В Орле пройдет благотворительный забег «ПоБерегу»

Фото Орловского социального кластера

1 августа в Орле в пятый раз пройдет благотворительный забег «ПоБерегу», организованный Фондом поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер».

Спортсмены стартуют в 16.00 от площади Ленина. В 17.30 запланирован инклюзивный забег на стометровку, в 18.00 - детский забег. В 19.00 желающие смогут преодолеть дистанцию в 5,6 км и 11,4 км. Награждение победителей пройдет в 20.40.

Принять участие в забеге могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «ПоБерегу» до 30 июля. На мероприятие необходимо будет принести паспорт и справку от врача.

Участников и зрителей мероприятия ждут живая музыка, зоны отдыха, мастер-классы.

Напомним, благотворительные забеги «ПоБерегу» проходят в Орле ежегодно с 2022 года.

- Собранные средства были направлены на строительство инклюзивных детских площадок в Орле и Мценске, - рассказали в правительстве Орловской области.

К слову, в 2025 году в забеге приняли участие 1,3 тысячи бегунов.