В Орле не стало ветерана Великой Отечественный войны Алексея Левова

Фото администрации города Орла

В Орле ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Левов. Об этом сообщает администрация областного центра.

Почетный гражданин города Орла родился в 1926 году в селе Золотарево Орловской области. С 1943 года он сражался пулеметчиком в пехотном полку. После ранения он продолжил боевой путь в составе артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта. За мужество и героизм Алексей Васильевич был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

После войны Алексей Васильевич трудился агрономом, завхозом, железнодорожником.

- Для многих поколений орловцев он был живым свидетелем истории, человеком огромной силы духа и истинным патриотом своей страны, - подчеркнули в администрации города Орла.

Алексея Левова не стало на 100-м году жизни.