В Орле заменят 588 метров тепловых сетей

Фото филиала АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация»

В Советском районе Орла специалисты заменят 588 метров теплосетей. Об этом рассказали в правительстве Орловской области со ссылкой на филиал АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация».

В настоящее время в областном центре начался второй этап обновления магистральной теплосети Советского района с полной заменой труб на современные. Новые коммуникации будут оснащены "умной" системой контроля для отслеживания параметров работы сети в режиме реального времени.

- 268 многоквартирных домов и 137 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, больницы, будут обеспечены качественным теплоснабжением и горячей водой, - прокомментировали в правительстве Орловской области.