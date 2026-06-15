В Орле выслушали приговор трое наркозакладчиков

Фото из архива КП

Заводским районным судом Орла вынесен приговор троим мужчинам. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По данным прокуратуры Заводского района города Орла, подсудимые вступили в сговор с другими лицами, уголовное дело в отношении которых расследуется отдельно, с целью незаконного сбыта запрещенных веществ.

- Выполняя роль «закладчиков», в октябре 2025 года подсудимые намеревались сбыть наркотики на территории города Орла общей массой более 92 граммов, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленников остановили сотрудники полиции. Запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота.

Двоих мужчин приговорили к 8 годам колонии строгого режима, их сообщника - к 7,5 годам.