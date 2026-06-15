В Орловской области ограничат движение на двух железнодорожных переездах

Фото из архива КП

В Орловской области 16 июня в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей на двух железнодорожных переездах. Об этом информирует правительство региона.

Уточняется, что работы будут проводиться в следующих точках:

- поселок Верховье - вблизи одноименной станции (10.00-15.00);

- Орел - на пересечении железнодорожных путей с Новосильским шоссе (12.00-15.00).

Сообщается, что в указанный период движение транспорта на переездах будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.