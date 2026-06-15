В Орле началось восстановление остекления и стен в атакованной беспилотником многоэтажке

Фото: официальная страница Юрия Парахина в ВК

В Орле продолжаются работы по ликвидации последствий попадания БПЛА в многоквартирный дом в Северном районе. Об этом шла речь на оперативном совещании с участием руководителей профильных управлений администрации, представителей силовых структур, МЧС, управляющей компании и подрядных организаций.

Как подчеркнул мэр города Орла Юрий Парахин, главная задача в настоящее время - помочь людям быстрее вернуться к привычной жизни.

- Часть жителей уже выписана из медицинских учреждений, другие готовятся вернуться домой, - рассказал градоначальник.

Жители, которым потребовалось временное размещение, до сих пор находятся в ПВР.

В здании продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты приступают к восстановлению остекления и стен.

- Масштаб повреждений значительный, поэтому только на замену окон в полном объеме потребуется около трех недель, - подчеркнул Юрий Парахин.

Следующим этапом станет восстановление лоджий.

Сейчас сотрудники администрации и представители Следственного комитета продолжают поквартирный обход, фиксируя ущерб и оказывая помощь в вопросах получения компенсации.

Также ведется работа по восстановлению инженерной инфраструктуры. Управляющая компания работает над запуском пассажирского лифта. Грузовой лифт серьезно поврежден, ему потребуется дополнительное обследование.