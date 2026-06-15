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НовостиПроисшествия15 июня 2026 13:00

В Орле на Ленинском мосту подростки сбросили в реку цветочное кашпо

Хулиганов будет разыскивать полиция
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Орла

Фото администрации города Орла

Ночью 15 июня в Орле трое подростков сбросили в реку цветочное кашпо, установленное на Ленинском мосту. Об этом сообщает администрация города.

Действия хулиганов попали на камеры видеонаблюдения около трех часов утра. Как несовершеннолетние оказались на улице без присмотра взрослых глубокой ночью, пока неясно.

- В настоящее время юристы «Спецавтобазы» готовят заявление в правоохранительные органы и передают подтверждающие видеоматериалы, - сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Также в городском руководстве заверили, что личности участников происшествия будут установлены.