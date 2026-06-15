В Орловской области нерадивую мать приговорили к принудительным работам

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Свердловским районным судом вынесен приговор жительнице поселка Змиевка. Женщину признали виновной в неуплате алиментов.

По решению суда орловчанка обязана выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего сына. Однако свои родительские обязанности она не выполняла даже после того, как была привлечена к административной ответственности.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде 6 месяцев принудительных работ, - отметила прокуратура Свердловского района.