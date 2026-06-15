В Ливнах женщина тайком унесла банковскую карту знакомого и отправилась по магазинам

Фото из архива КП

В городе Ливны в полицию обратился 66-летний мужчина. Он обнаружил пропажу своей банковской карты и находившихся на счету средств - более 13800 рублей.

Как выяснилось, несколько дней назад орловец снял с карты наличные, а затем положил на место. После этого к мужчине не раз наведывались знакомые, с которыми он распивал алкоголь. В следующий раз карты на месте уже не оказалось.

- Сотрудники полиции установили, что с помощью банковской карты заявителя осуществлялись оплаты за товары в шести магазинах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские заподозрили ранее судимую 50-летнюю местную жительницу. Злоумышленница была знакома с потерпевшим и приходила к нему в гости. Она знала, где хозяин хранит банковскую карту. Улучив момент, когда мужчина вышел в другую комнату, гостья незаметно забрала карту и ушла. Потратив деньги, она выбросила ее.

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.