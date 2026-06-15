В Орловской области иномарка сбила пенсионера на пешеходном переходе

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Дмитровске легковушка сбила пешехода на переходе. ДТП произошло днем 14 июня.

61-летний водитель автомобиля «КИА СИД» двигался по улице Советской. На нерегулируемом пешеходном переходе он не пропустил 70-летнего мужчину и сбил его.

- После совершения ДТП водитель автомобиля «КИА СИД» с места происшествия скрылся, - отметили в Госавтоинспекции Орловской области.

Впоследствии виновника аварии удалось найти.

Пешеход получил травмы и был доставлен в Дмитровскую ЦРБ. После оказания помощи его отпустили домой.