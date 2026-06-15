Жители орловской многоэтажки, подвергшейся удару вражеского беспилотника, выплатят компенсации

Фото правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил завершить восстановление в доме, который подвергся атаке вражеского беспилотника 14 июня. Соответствующее распоряжение глава региона дал перед началом заседания регионального правительства.

Кроме того, губернатор заверил, что всем пострадавшим будут выплачены выплатят компенсации.

- Всего при ударе по многоквартирному дому в Северном районе пострадали почти 100 квартир и 40 машин, - отметили в правительстве Орловской области.

Напомним, при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в Орле погиб один человек, еще восемь пострадали. Все жители пострадавшего дома были доставлены в пункты временного размещения.