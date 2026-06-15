Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2026 10:05

В Орле молодые люди отняли у двух женщин золотые украшения стоимостью 339 тысяч рублей

Обвиняемые во всем признались и были заключены под стражу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК России по Орловской области приняли к производству уголовное дело в отношении двоих жителей Орла. Молодой человек и подросток обвиняются в грабежах.

30 мая и 1 июня 2026 года в Заводском районе Орла обвиняемые отняли у двух женщин золотые украшения стоимостью в сумме 339 тысяч рублей.

- Обвиняемые допрошены следователем. Они полностью сознались в содеянном, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Молодым людям избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.