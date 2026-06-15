В Орле молодые люди отняли у двух женщин золотые украшения стоимостью 339 тысяч рублей

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК России по Орловской области приняли к производству уголовное дело в отношении двоих жителей Орла. Молодой человек и подросток обвиняются в грабежах.

30 мая и 1 июня 2026 года в Заводском районе Орла обвиняемые отняли у двух женщин золотые украшения стоимостью в сумме 339 тысяч рублей.

- Обвиняемые допрошены следователем. Они полностью сознались в содеянном, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Молодым людям избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.