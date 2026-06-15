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НовостиОбщество15 июня 2026 8:00

Орловские выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

На выполнение почти 30 заданий дается от 3 до 4 часов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

15 июня орловские школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщает правительство региона.

- Экзамен по биологии состоит из двух частей и 28 заданий. На выполнение дается почти 4 часа, - рассказали в региональном руководстве.

Уточняется, что для поступления в вузы выпускнику нужно набрать 36 баллов.

На экзамене по географии ребятам предстоит выполнить 29 заданий за 3 часа. Минимальный проходной балл - 37.

Испытание по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам проводится в письменной форме. Оно состоит из 38 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа 10 минут. Экзамен по китайскому языку включает 29 заданий, которые надо выполнить за 3 часа. Минимальный балл - 22.