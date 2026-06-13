Жительница Орловской области, работавшая в кондитерском цеху, пять месяцев не получала зарплату

Фото Орловского областного суда

Орловским областным судом в апелляции рассмотрено дело о взыскании невыплаченной заработной платы.

Женщина обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю. Она просила установить факт трудовых отношений и взыскать причитающиеся ей деньги.

С 15 декабря 2024 года по 21 апреля 2025 года истец работала в кондитерском производстве предпринимателя, но трудовой договор с ней заключен не был.

- Заработная плата истцу, как и другим работникам, не выплачивалась, - отметили в пресс-службе Орловского областного суда.

Суд первой инстанции установил факт трудовых отношений и нарушение прав работника, взыскав в пользу женщины более 93 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал данное решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.