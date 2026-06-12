В Орловской области зафиксировано 14 стобалльников по химии, истории и литературе

Фото из архива КП

В Орловской области опубликованы первые результаты единого государственного экзамена по химии, истории и литературе. Набрать высший балл на испытаниях удалось 14 выпускникам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Блестящее знание химии продемонстрировали выпускники из средней школы №9 города Мценска, школы «Леонардо», школы №23 города Орла, Залегощенской средней школы №1, средней школы №2 города Ливны, а также сразу два выпускника из Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева.

Два ученика из Покровского и Мезенского лицеев показали отличное знание истории.

Еще пятеро ребят продемонстрировали глубокие знания в области литературы. Это ученики Гимназии ОГУ имени И. С. Тургенева, Гимназии города Ливны, лицеев №40 и №18 города Орла и Орловского художественного училища имени Г. Г. Мясоедова.

- Пусть этот результат станет для выпускников надежным фундаментом для поступления в вузы своей мечты и стартовой площадкой для будущих профессиональных побед! - желает ребятам руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова.