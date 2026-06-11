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НовостиПроисшествия11 июня 2026 15:01

Жительница Орловской области обманом получила пособия на двоих детей

Женщина скрыла, что была ограничена в родительских правах
Марина МАКОВЛЕВА

Прокурором Колпнянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Урицкого района. Женщина обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

По версии обвинения, в феврале 2025 года обвиняемая, подала заявление о получении пособий на двоих детей. При этом женщина была ограничена в родительских правах, но предпочла скрыть эту информацию от уполномоченных.

- В результате обвиняемая незаконно получила из бюджета более 187 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Колпнянского района.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.