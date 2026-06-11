В Орловской области клещи атаковали 288 детей

В Орловской области от укусов клещей пострадали 954 человека. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
- В медицинские организации Орловской области по поводу присасывания клещей обратилось 954 человека, в том числе 288 детей, - отметили в ведомстве.
Среди взрослых зафиксировано пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» выявили, что почти 20% исследованных клещей инфицированы возбудителями боррелиоза.
Уточняется, что в текущем сезоне обследования и акарицидные обработки проведены на площади более 460 га, также проводились обработки летних загородных оздоровительных учреждений.