В Орловской области клещи атаковали 288 детей

Фото из архива КП

В Орловской области от укусов клещей пострадали 954 человека. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

- В медицинские организации Орловской области по поводу присасывания клещей обратилось 954 человека, в том числе 288 детей, - отметили в ведомстве.

Среди взрослых зафиксировано пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» выявили, что почти 20% исследованных клещей инфицированы возбудителями боррелиоза.

Уточняется, что в текущем сезоне обследования и акарицидные обработки проведены на площади более 460 га, также проводились обработки летних загородных оздоровительных учреждений.