В Орле сотрудница парфюмерного магазина украла из кассы более 76 тысяч рублей

Фото из архива КП

В полицию Орла обратился владелец магазина разливной парфюмерии. Он сообщил о краже из кассы более 76 тысяч рублей. Мужчина заподозрил в краже девушку, которая около месяца проходила в торговой точке стажировку.

Первой пропажу денег заметила другая сотрудница магазина.

- Она связалась со сменщицей, и та не стала отрицать своей причастности к произошедшему, пообещав вернуть сумму, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Однако средства девушка так и не вернула.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 23-летняя подозреваемая является уроженкой Брянской области. Она несколько лет прожила в Орле, но недавно вновь отправилась на малую родину. Полицейские нашли девушку и доставили ее в Орел. Как выяснилось, деньги она потратила.

Возбуждено уголовное дело.