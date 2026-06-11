Орловский Роспотребнадзор забраковал четыре пляжа региона

Фото из архива КП

Управление Роспотребнадзора по Орловской области проверило состояние официальных пляжей региона. В результате четыре пляжа были забракованы ведомством по микробиологическим показателям проб воды.

В «черный список» ведомства попали следующие места отдыха:

- река Ока в районе ЦПКиО,

- река Липовец, деревня Юдинка Покровского района,

- река Мох поселок Шаблыкино,

- река Неручь деревня Васильевка Свердловского района.

- Вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В настоящее время администрации Покровского, Свердловского, Шаблыкинского районов, МКУ «ОМК города Орла», ответственным за эксплуатацию зон отдыха, направлены предписания о запрете купания и необходимости проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий.