Орловец отсудил у бывшего работодателя почти полмиллиона рублей за 8 лет отсутствия полноценного отдыха

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Орловским областным судом в апелляции рассмотрено дело о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

Орловец обратился в суд с иском к частной охранной организации, требуя взыскать в его пользу компенсацию за неиспользованный отпуск, проценты за задержку выплаты, а также компенсацию морального вреда.

Истец работал в фирме с 9 января 2017 года по 9 сентября 2025 года. Все эти годы его отпуск составлял не более 14 календарных дней. При увольнении компенсацию за неиспользованный отпуск он не получил.

- Суд исковые требования удовлетворил частично, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

В пользу работника взыскали более 390 тысяч рублей компенсации за неиспользованный отпуск, более 80 тысяч рублей компенсации за задержку выплаты и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик пытался обжаловать решение суда, однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.