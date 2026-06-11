Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2026 9:01

Под Орлом легковушка сбила мотоциклиста

24-летний парень доставлен в больницу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции Орловской области

Фото Госавтоинспекции Орловской области

Днем 10 июня в Орловском округе иномарка сбила мотоциклиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ДТП произошло на улице Раздольная. 66-летний водитель автомобиля "Лада Нива 212300-80" следовал со стороны улицы Рощинская в сторону сталепрокатного завода.

- На нерегулируемом перекрестке с улицей Чешская, при повороте налево, не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом Racer RC300-GY8X, - сообщает региональная Госавтоинспекция.

24-летний водитель мотоцикла не имел прав на управление данной категорией транспортных средств. Он получил травмы и был доставлен в больницу им. С.П. Боткина. После осмотра молодой человек отпущен на амбулаторное лечение.