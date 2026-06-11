Фото из архива КП

В Орле отключили горячую и холодную воду в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на «Орелгортеплоэнерго».

Так, 11 июня до 18.00 в связи с ремонтом водоподогревателя горячая и холодная вода не будут подаваться по следующим улицам:

- Авиационная, 2, 6,

- Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286, 288,

- Латышских стрелков, 107.

Кроме того, до 17.00 14 июня в связи с остановками котельных горячая вода не поступает жителям улиц:

- пер. Пищевой, 9;

- пер. Ботанический, 6, 27, 29,

- пер. Карачевский, 6, 9, 10Б, 11,

- Комсомольская, 77, 229А,

- пер. Шпагатный, 50, 61,

до 17.00 21 июня - по улицам:

- Ливенская, 30, 30А/Б/Г, 48А, 48Б,

- Нормандия-Неман, 10, 8,

- Песковская, 11, 12Б, 17, 19,

- Комсомольская, 108,

- пер. Комсомольский, 22,

- Латышских стрелков, 1, 14, 16, 3, 6,

- пер. Молодогвардейский, 21, 23, 6,

- Автовокзальная, 77А,

- Васильевская, 136,

- Циолковского, 10.

Также до 31 августа в связи с реконструкцией подземного участка тепломагистрали нет горячей воды по улицам:

- М. Горького, 44,

- 8 Марта, 8.

До 23.00 12 июня в связи с ремонтом теплосети - по улицам:

- 7 ноября: 9, 13, 15,

- Левый берег реки Орлик, 11А.

- Кузнецова, 11,

- Раздольная: 27, 27А.