В Орле отключили горячую и холодную воду в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на «Орелгортеплоэнерго».
Так, 11 июня до 18.00 в связи с ремонтом водоподогревателя горячая и холодная вода не будут подаваться по следующим улицам:
- Авиационная, 2, 6,
- Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286, 288,
- Латышских стрелков, 107.
Кроме того, до 17.00 14 июня в связи с остановками котельных горячая вода не поступает жителям улиц:
- пер. Пищевой, 9;
- пер. Ботанический, 6, 27, 29,
- пер. Карачевский, 6, 9, 10Б, 11,
- Комсомольская, 77, 229А,
- пер. Шпагатный, 50, 61,
до 17.00 21 июня - по улицам:
- Ливенская, 30, 30А/Б/Г, 48А, 48Б,
- Нормандия-Неман, 10, 8,
- Песковская, 11, 12Б, 17, 19,
- Комсомольская, 108,
- пер. Комсомольский, 22,
- Латышских стрелков, 1, 14, 16, 3, 6,
- пер. Молодогвардейский, 21, 23, 6,
- Автовокзальная, 77А,
- Васильевская, 136,
- Циолковского, 10.
Также до 31 августа в связи с реконструкцией подземного участка тепломагистрали нет горячей воды по улицам:
- М. Горького, 44,
- 8 Марта, 8.
До 23.00 12 июня в связи с ремонтом теплосети - по улицам:
- 7 ноября: 9, 13, 15,
- Левый берег реки Орлик, 11А.
- Кузнецова, 11,
- Раздольная: 27, 27А.