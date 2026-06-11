В Орловской области прокуратура через суд потребовала ликвидировать несанкционированную свалку

Фото из архива КП

Новосильский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку вблизи улицы Пионерская в городе Новосиль. Об этом сообщает пресс-служба Новосильского районного суда.

- В месте, не предназначенном для данных целей, неустановленными лицами складируется бытовые отходы, - пояснили в пресс-службе.

Суд счел бездействие органа местного самоуправления неправомерным и удовлетворил исковые требования прокуратуры.

К ликвидации свалки руководство муниципалитета должно приступить в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.