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НовостиОбщество11 июня 2026 7:00

В Орловской области прокуратура через суд потребовала ликвидировать несанкционированную свалку

Бытовые отходы незаконно складируются вблизи улицы Пионерская в городе Новосиль
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Новосильский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку вблизи улицы Пионерская в городе Новосиль. Об этом сообщает пресс-служба Новосильского районного суда.

- В месте, не предназначенном для данных целей, неустановленными лицами складируется бытовые отходы, - пояснили в пресс-службе.

Суд счел бездействие органа местного самоуправления неправомерным и удовлетворил исковые требования прокуратуры.

К ликвидации свалки руководство муниципалитета должно приступить в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.