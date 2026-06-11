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НовостиПроисшествия11 июня 2026 6:33

В Орле вынесли приговор водителю, сбившему мотоциклиста

Мужчина, находившийся за рулем двухколесной техники, получил серьезные травмы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Северным районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В августе 2025 года подсудимый, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил мотоцикл, двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение.

- Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - рассказали в прокуратуре Северного района города Орла.

Мужчину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и лишению прав на 2 года.