В Орле вынесли приговор водителю, сбившему мотоциклиста

Фото из архива КП

Северным районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В августе 2025 года подсудимый, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил мотоцикл, двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение.

- Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - рассказали в прокуратуре Северного района города Орла.

Мужчину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и лишению прав на 2 года.