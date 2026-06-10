В Орловской области «Лада Ларгус» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Нивой», пострадали пятеро

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области при столкновении двух легковушек пострадали пять человек. ДТП произошло днем 9 июня на трассе «Орел-Знаменское».

28-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался со стороны села Знаменское в направлении Орла. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем «Лада Нива» под управлением 44-летнего мужчины. «Ларгус» выскочил с дороги и перевернулся.

- В результате ДТП пять пассажиров транспортного средства «Лада Ларгус» получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Мужчины 24, 25, 32, 38 и 45 лет были доставлены в больницу.