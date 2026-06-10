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НовостиПроисшествия10 июня 2026 8:32

Жительницу Орловской области осудили за неуплату алиментов

Женщина задолжала сыну 400 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она признана виновной в неуплате алиментов.

Ранее суд обязал женщину выплачивать сыну четверть всех видов заработка ежемесячно. Так как она не перечисляла деньги на содержание ребенка, то была привлечена к административной и уголовной ответственности. Тем не менее, подсудимая продолжила уклоняться от уплаты алиментов, не пыталась устроить на работу и погасить задолженность.

- Общая сумма задолженности по алиментам с момента возбуждения уголовного дела составила более 400 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Орловской области.

Женщина признала вину. Ее приговорили к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.