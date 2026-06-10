Жительницу Орловской области осудили за неуплату алиментов

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Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она признана виновной в неуплате алиментов.

Ранее суд обязал женщину выплачивать сыну четверть всех видов заработка ежемесячно. Так как она не перечисляла деньги на содержание ребенка, то была привлечена к административной и уголовной ответственности. Тем не менее, подсудимая продолжила уклоняться от уплаты алиментов, не пыталась устроить на работу и погасить задолженность.

- Общая сумма задолженности по алиментам с момента возбуждения уголовного дела составила более 400 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Орловской области.

Женщина признала вину. Ее приговорили к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.