В Орловской области зафиксировано два пожара в хозпостройках

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за прошедшую ночь сотрудники МЧС дважды ликвидировали возгорания в хозпостройках. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В 00.41 10 июня в ведомство поступило сообщение о пожаре деревянного строения в деревне Борисоглебовская Свердловского района.

- В результате пожара обрушилась кровля, постройка выгорела изнутри, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кроме того, в 04.42 поступила информация о возгорании двух деревянных хозпостроек в селе Плещеево Орловского округа, здания выгорели изнутри.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.