В Орловской области девятиклассники сдали экзамен по русскому языку

Фото правительства Орловской области

В Орловской области 7874 девятиклассника сдали обязательный экзамен по русскому языку. Об этом рассказали в правительстве региона.

Испытание в форме основного государственного экзамена прошли 6818 школьников, в форме государственного выпускного экзамена - 1056 ребят.

За почти 4 часа школьники должны были выполнить три блока заданий. Экзамен проводился в 108 пунктах сдачи: 54 из них располагались на базе образовательных организаций, 54 - на дому.

- Все ППЭ были оснащены офлайн видеонаблюдением, пункты на базе школ - рамками металлодетектора, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Уточняется, что узнать результаты можно будет не позднее 22 июня.