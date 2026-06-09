Орловец лишился прав и машины из-за поездок в состоянии опьянения

Фото из архива КП

Северным районным судом Орла вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

В марте 2026 года автомобиль подсудимого остановили сотрудники полиции, которые заметили у водителя признаки опьянения.

- Он был отстранен от управления транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, - рассказали в прокуратуре Северного района города Орла.

Ранее орловец уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

На сей раз мужчину оштрафовали на 210 тысяч рублей и лишили прав на 2,5 года. Машина подсудимого марки «Chevralet Epica» конфискована в доход государства.