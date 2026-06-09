В Орловской области зафиксировано два ДТП с участием мотоциклистов

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области в двух авариях пострадали мотоциклисты 43 и 19 лет, а также 17-летняя девушка.

Первое ДТП зафиксировано утром 8 июня в Болховском районе на дороге «Болхов-Орел-Витебск-Борилово-Злынский Конезавод.

45-летний водитель автомобиля Ваз 2107, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом XAS 300cc, которым управлял 43-летний мужчина.

- Водитель мотоцикла ХAS 300cc получил телесные повреждения, доставлен скорой медицинской помощью в Болховскую ЦРБ, - рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Также травмы получила 17-летняя пассажирка автомобиля Ваз 2107. Она госпитализирована в НКМЦ им. Круглой.

Вечером того же дня в селе Корсаково 38-летняя женщина на автомобиле ВАЗ 21213 ехала по улице Молодежной со стороны Рязанцева. На нерегулируемом перекрестке с улицей микрорайон Березовый при повороте налево она не уступила дорогу мотоциклу Racer RC300CS. В результате столкновения 19-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в областную больницу.