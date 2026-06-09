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НовостиОбщество9 июня 2026 8:04

В Орле проведен ямочный ремонт 2,5 тысячи квадратных метров дорог

До конца недели специалисты планируют выполнить работы еще на шести улицах
Марина МАКОВЛЕВА

В Орле сотрудники МБУ «Спецавтобаза» отремонтировали почти 2,5 тысячи квадратных метров дорог методом ямочного ремонта горячим асфальтом. Об этом рассказали в администрации города.

- Работы выполнены на улицах Маршала Куликова, Полковника Старинова, Генерала Ковалева, Ляшко, Саханской, Разведчика Воробьева, а также в поселке Кирпичного завода, - сообщает администрация города Орла.

Уточняется, что до конца текущей недели рабочие планируют провести ямочный ремонт на улицах Грузовой, Ляшко, Маяковского, Авиационной, Разведчика Воробьева и в переулке Южном.