В Орле проведен ямочный ремонт 2,5 тысячи квадратных метров дорог

В Орле сотрудники МБУ «Спецавтобаза» отремонтировали почти 2,5 тысячи квадратных метров дорог методом ямочного ремонта горячим асфальтом. Об этом рассказали в администрации города.

- Работы выполнены на улицах Маршала Куликова, Полковника Старинова, Генерала Ковалева, Ляшко, Саханской, Разведчика Воробьева, а также в поселке Кирпичного завода, - сообщает администрация города Орла.

Уточняется, что до конца текущей недели рабочие планируют провести ямочный ремонт на улицах Грузовой, Ляшко, Маяковского, Авиационной, Разведчика Воробьева и в переулке Южном.