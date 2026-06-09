В Орловской области внедорожник протаранил дерево, четыре человека получили травмы

Фото Госавтоинспекции Орловской области

На Орловской трассе внедорожник врезался в дерево, пострадали четыре человека. ДТП произошло днем 8 июня на 3 км автодороги «Дмитровск-Работьково».

52-летний водитель автомобиля Tenet T4 вылетел с трассы.

- Допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствия в виде дерева, - прокомментировали в Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель и его 41-летняя пассажирка были госпитализированы в областную больницу. Еще двое пассажиров - 48-летний мужчина и 46-летняя женщина - после осмотра были отпущены домой.