В Орловской области 2-летний мальчик получил ожоги при пожаре в машине

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области 2-летний мальчик пострадал в результата пожара в машине. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство накануне днем. Огонь охватил автомобиль "Ока", припаркованный на улице Октябрьской в селе Тросна. Когда пожарные прибыли на место, машина горела открытым пламенем.

- До прибытия пожарных родственники спасли из машины двухлетнего мальчика, которого госпитализировали в детскую областную больницу с ожогами, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Машина выгорела полностью. Причина пожара выясняется.