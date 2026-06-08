Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2026 15:00

Орловца осудили за использование поддельных водительских прав

Мужчина предъявил фальшивку сотрудникам полиции
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Кромским районным судом вынесен приговор жителю города Орла. Его признали виновным в хранении и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

- Подсудимый приобрел поддельное водительское удостоверение и с целью его дальнейшего использования хранил документ при себе, - отметили в прокуратуре Троснянского района.

В феврале 2026 года автомобиль мужчины был остановлен сотрудниками полиции и подсудимый предъявил им подделку.

Орловца приговорили к 9 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.