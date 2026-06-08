Орловца осудили за использование поддельных водительских прав

Фото из архива КП

Кромским районным судом вынесен приговор жителю города Орла. Его признали виновным в хранении и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

- Подсудимый приобрел поддельное водительское удостоверение и с целью его дальнейшего использования хранил документ при себе, - отметили в прокуратуре Троснянского района.

В феврале 2026 года автомобиль мужчины был остановлен сотрудниками полиции и подсудимый предъявил им подделку.

Орловца приговорили к 9 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.